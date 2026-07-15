الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني على خلفية الاجراء العدائي لحكومة بلاده ضد الحرس الثوري

وقد أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستدرج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات المحظورة. ووفقًا لوسائل الإعلام، فإن هذه الخطوة من جانب الحكومة البريطانية تجعل "الانضمام إلى هذه المنظمة، أو المشاركة في اجتماعاتها، أو حتى استخدام شعارها علنًا، جريمة في بريطانيا".

واثر هذا الإجراء غير المبرر الذي اتخذته الحكومة البريطانية بإدراج اسم الحرس الثوري الإسلامي ضمن قانون التهديدات الدولية، استُدعي هوغو شورتر، السفير البريطاني لدى طهران، إلى وزارة الخارجية الايرانية اليوم الأربعاء، من قبل علي رضا يوسفي، مساعد الوزير والمدير العام لشؤون أوروبا الغربية في وزارة الخارجية، حيث نُقل إليه احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد على هذا الإجراء العدائي.

وفي هذا الاستدعاء، انتقد المدير العام لشؤون أوروبا الغربية في وزارة الخارجية الايرانية بشدة التصريحات غير اللائقة التي أدلى بها وزير الداخلية البريطاني في البرلمان ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا أن: توجيه مزاعم لا أساس لها ضد الحرس الثوري الإسلامي يُعدّ عملاً غير مسؤول ويتنافى مع الالتزامات الدولية للحكومة البريطانية والمبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات بين الدول.

*رد إيران المضاد

وأضاف: تُثار هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة في حين أن بريطانيا لطالما كانت ملاذاً لقادة وعناصر الجماعات والشبكات الإرهابية المعادية لإيران.

وفي إشارة إلى الدور المحوري للحرس الثوري في الدفاع عن وحدة أراضي إيران وأمنها القومي، فضلاً عن مكافحة الإرهاب، صرّح المدير العام لشؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية: "إن أي تشريع عدائي يتعلق بالجمهورية الإسلامية الإيرانية أو يصنف مكوناتها سيُقابل برد إيراني حاسم وبالمثل".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أدانت سابقاً هذا الإجراء المتخذ من جانب الحكومة البريطانية.

وفي بيان صدر أمس الثلاثاء، أدانت وزارة الخارجية الايرانية الإجراء البريطاني المتمثل في وصف الحرس الثوري الإيراني بأنه تهديد بموجب قانون الأمن القومي، وشددت على ضرورة اتخاذ تدابير مضادة في هذا الصدد، وأعلنت أن مسؤولية العواقب والنتائج السياسية والقانونية والدبلوماسية الهدامة لهذا القرار المعادي لإيران تقع على عاتق السلطة الحاكمة البريطانية.

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