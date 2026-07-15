متحدث الحرس الثوري: على العدو ألا يظن أنه قادر على جعل الحرب استنزافية

وكتب العميد محبي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فجر اليوم الخميس: على العدو ألا يظن أنه قادر على مواصلة معادلة المعركة الحالية وجعل الحرب استنزافية.

وأضاف: تركز العمليات الإيرانية حاليًا على تدمير البنية التحتية الهجومية الأمريكية في المنطقة. وبعد ذلك ستبدأ الخطوات اللاحقة.

endNewsMessage1