متحدث الحرس الثوري: على العدو ألا يظن أنه قادر على جعل الحرب استنزافية
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اكد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي انه على العدو ألا يظن أنه قادر على مواصلة معادلة المعركة الحالية وجعل الحرب استنزافية.
وكتب العميد محبي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فجر اليوم الخميس: على العدو ألا يظن أنه قادر على مواصلة معادلة المعركة الحالية وجعل الحرب استنزافية.
وأضاف: تركز العمليات الإيرانية حاليًا على تدمير البنية التحتية الهجومية الأمريكية في المنطقة. وبعد ذلك ستبدأ الخطوات اللاحقة.