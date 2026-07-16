الحرس الثوري يعلن استهداف رادار الإنذار المبكر وموقع تجمع جنود الجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت

وافادت إدارة العلاقات العامة بالحرس الثوري الإسلامي في بيانها رقم 15 فجر اليوم الخميس: في أعقاب عدوان العدو ليلة أمس على أجزاء من السواحل الجنوبية للبلاد ومدنها، قام أبناؤكم البواسل في القوات البحرية والجوفضائية التابعة للحرس الثوري ، ضمن الموجة الثامنة من عمليات "نصر 2"، بكلمة السر المباركة "يا زينب الكبرى (عليها السلام)"، بعملية مشتركة باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، تم خلالها استهداف وتدمير منظومة رادار الإنذار المبكر C-RAM في قاعدة علي السالم، بالإضافة إلى معقل جنود الجيش الإرهابي الأمريكي.

واضاف: نُذكّر شعب الكويت الكريم مجدداً بأن هذه الجرائم تُرتكب من قِبل اميركا على أرضكم ضد إيران المسلمة.

وختم البيان: نتوقع منكم، أيها الإخوة والأخوات المسلمون، تطهير بلادكم من المعتدين والحفاظ على شرفكم وكرامتكم التاريخية من خلال أداء واجبكم الإسلامي.

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