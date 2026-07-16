الجيش الايراني ينفذ المرحلة التاسعة من عمليات "الصاعقة"...هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة الازرق في الأردن

وافادت إدارة العلاقات العامة بالجيش فجر اليوم الخميس، ان الطائرات المسيرة الانقضاضية التابعة للجيش الإيراني استهدفت موقع الرادار الثابت ونظام الاتصالات وخزانات الوقود التابعة للجيش الأمريكي الإرهابي ، في قاعدة الأزرق بالأردن، وذلك في المرحلة التاسعة من عمليات "الصاعقة" ، ردًا على عدوان العدو الاميركي القاتل للأطفال على مناطق من بلادنا وثكنة بمبور في إيرانشهر، والذي أسفر عن استشهاد سبعة من ضباط الصف والجنود فيه.

واضاف: تُعدّ هذه القاعدة موقعًا لأنظمة الدفاع الصاروخي، وتُعتبر من أهم المراكز الاستراتيجية والقيادية للقوات الأمريكية المعتدية في منطقة غرب آسيا.

وأدان الجيش الايراني الهجمات الوحشية التي شنّها العدو على مصحة للجنود في إيرانشهر، واصفًا هذه الأعمال بأنها نتاجٌ لطبيعة العدو الغادرة واللاإنسانية.

وأكد أن هذه الجرائم لن تُمحى من ذاكرة التاريخ، مضيفًا: "إن أبناء الوطن في الجيش هم فدائيو الشعب وحماة أمن إيران، ولن يتوانوا عن أداء واجبهم الشريف في الدفاع عن الشعب والوطن الإسلامي، والثأر لدماء الشهداء الأبرار".

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