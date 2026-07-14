قالیباف یوجّه رسالة تعزیة بوفاة أمیر قطر السابق
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تسلّم سفير دولة قطر لدى إيران رسالة تعزية من رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف"، بوفاة أمير قطر السابق "الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني".
وسلم المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية "أبو الفضل عموئي" خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع سفير دولة قطر في طهران رسالة تعزية من "محمد باقر قاليباف" رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني.
وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي في رسالته إلى الخدمات التي قدّمها "الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني" لدولة قطر؛ معربا عن خالص تعازيه، وتمنى للشعب القطري الصبر والسلوان في هذا المصاب.