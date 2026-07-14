الحكومة الايرانية تعلن تأجيل مراسم تأبين الامام الشهيد (قدس سره) إلى يوم الأحد المقبل

وجاء في هذا الإعلان: "نحيط الشعب الايراني الكريم والمُمتن علما، أن مراسم احياء ذكرى الإمام الشهيد للثورة (قدس الله سره)، والتي كان من المقرر أن تقيمها حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم غد الاربعاء، قد تم تأجيلها إلى يوم الأحد (الموافق 19 تموز/يوليو)، الساعة العاشرة صباحاً".

وأضاف الإعلان: "ستُقام هذه المراسم برعاية السلطات الثلاث في البلاد، في مصلى الإمام الخميني (ره) الكبير بطهران".

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