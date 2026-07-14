الحرس الثوري: استهداف مستودعات اسلحة ومعدات وحظائر طائرات MQ9 مسيّرة للعدو الاميركي في البحرين والكويت

وافادت وكالة "سباه نيوز"، انه جاء في البيان رقم 10 الصادر عن الحرس الثوري الإسلامي اليوم الثلاثاء: تمكّن مقاتلو القوات البحرية والجوفضائية التابعة للحرس الثوري الغيارى، في الموجة الثالثة من عمليات "نصر 2"، التي تحمل كلمة السر المباركة "يا زين العابدين (عليه السلام)" والمُهداة إلى الشعب الناهض ، خلال عملية متزامنة بالصواريخ والطائرات المسيّرة قبل ساعات، من تدمير عدد من مستودعات الأسلحة ومخازن معدات سفن وطائرات للعدو في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، وهاجموا كذلك حظائر طائرات MQ9 المسيّرة للعدو في قاعدة علي السالم بالكويت، ما أسفر عن تدمير أو إلحاق أضرار بعدد منها.

واضاف: جاءت هذه الهجمات ردًا على الاعتداءات التي شنّها الجيش الأمريكي القاتل للأطفال، بعد ظهر اليوم، حيث هاجم عددًا من المواقع الساحلية التابعة لقواتنا المسلحة.

وتابع: سيستمر الرد على اميركا المعتدية ومعاقبتها ما دامت جرائمها مستمرة، وإذا تكررت هذه الاعتداءات، فستكون الردود عليها مباغتة.

واكد البيان انه طالما تستمر الاعمال الشريرة من قبل اميركا في المنطقة، فلن يتم تصدير قطرة واحدة من النفط والغاز من المنطقة، ولن تؤدي هذه الاعتداءات الى أي نتيجة سوى تأخير فتح مضيق هرمز.

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