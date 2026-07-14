سماع دوي 5 انفجارات في بندر عباس وجزيرة سيريك جنوب ايران

وأفاد سكان المناطق الواقعة شرق بندر عباس مساء الثلاثاء أن دوي 3 انفجارات متتالية هزّت المنطقة حوالي الساعة 10:50 مساءً (+3.30 ت.غ).

ولم تُعلّق المصادر الرسمية على هذا الأمر بعد، لكن مراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) أفاد بأن هذه الانفجارات ناجمة عن مقذوفات أصابت مناطق شرق بندر عباس.

ووفقًا للمصادر الرسمية، أصيبت نقطة قرب سيريك بقذائف أمريكية في تمام الساعة 11 مساء، وسيتم الإعلان عن التقرير الكامل لاحقًا بعد إجراء التقييمات الأولية.

وأفادت مديرية محافظة هرمزجان بعدم وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية السكنية والتجارية جراء الهجمات الأمريكية الجديدة حول بندر عباس وسيريك.

وفي تمام الساعة 11:08 من مساء الثلاثاء، أصيب موقع آخر قرب مدينة بندر عباس بقذائف أمريكية معادية. وسيتم الإعلان عن التقرير الكامل لاحقاً بعد إجراء التقييمات الأولية.

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