بزشكيان ردا على تبجحات ترامب: الالفاظ البذيئة تليق بهم وليس بالشعب الايراني

وقال الرئيس بزشكيان في تصريحه يوم الثلاثاء: "من الطبيعي أن تستمر تبجحات العدو، ولكن هل تمكنوا من تحقيق أهدافهم على أرض الواقع؟".

وتساءل: "أين وصل أولئك الذين أرادوا تمزيق إيران؟"، فأجاب: "نؤمن بضرورة الدفاع عن كل شبر من أرضنا عمليًا، وهذه الكلمات البذيئة تليق بهم فقط، لا بالشعب الإيراني".

وأكد الرئيس بزشكيان على ضرورة الحفاظ على الوحدة والتماسك الداخليين في ظل الظروف الراهنة، قائلاً: "إن أي سلوك أو فعل يُحدث انقسامًا في المجتمع سيُضعف قوتنا".

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