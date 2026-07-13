عراقجي: ايران كانت على الدوام حامية لامن مضيق هرمز وستظل كذلك الى الابد

وكتب عراقجي، في منشور على منصة اكس اليوم الاثنين: "الرئيس الأمريكي محق تماماً. من يضمن مرور السفن التجارية بسلام وأمان عبر مضيق هرمز يستحق استيفاء اجور مقابل هذه الخدمة".

واضاف: "إيران كانت دائماً حامية لأمن مضيق هرمز وستظل كذلك إلى الأبد".

وتابع عراقجي، متهكما على قول ترامب بانه سيستوفي 20 بالمائة كاجور على ضمان مرور السفن التجارية بسلام وامان من مضيق هرمز: "بالطبع، 20% نسبة مرتفعة جداً؛ سنكون منصفين!".

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