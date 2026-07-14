الجيش الايراني: استهدفنا قواعد وسفينة حربية للعدو الأمريكي

وافاد مكتب العلاقات العامة للجيش أنه في أعقاب الاعمال الشريرة والاعتداءات المتكررة من قبل اميركا على بلادنا، استهدف الجيش الإيراني، قبل ساعة، أنظمة الاتصالات وخزانات الوقود ومنظومة باتريوت وبرج المراقبة ومستودع الذخيرة التابع للجيش الأمريكي في الكويت بطائراته المسيرة الانقضاضية.

كما استهدف سلاح البحرية التابع للجيش الإيراني سفينة أمريكية معادية بإطلاق صواريخ كروز عليها ردًا على الهجمات الصاروخية على بعض المراكز العسكرية.

وفي رسالة موجهة إلى الأعداء الحمقى، أكد جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ضرورة أن يتعظوا من ثبات ووحدة وتماسك الشعب الايراني العظيم في مواصلة نهج إمام الشهداء والدفاع عن حق هذه الأرض المقدسة، مضيفاً: سيتم تصميم الضربات الدفاعية الإيرانية ومواصلتها بقوة رداً على العدوان بما يتناسب مع مستوى الاعمال الشريرة للعدو الناقض للعهد.

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