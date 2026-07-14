إيران توجّه رسالة إلى مجلس الأمن حول انتهاك اميركا لمذكرة إسلام آباد

وقال إيرواني في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن حول "الانتهاكات الجسيمة لمذكرة تفاهم إسلام آباد من جانب اميركا وأعمالها العدوانية المستمرة ضد إيران": "منذ البداية تقريبًا، ومباشرةً بعد توقيع مذكرة التفاهم، لم تكتفِ اميركا بعدم الوفاء بالتزاماتها، بل عمدت أيضًا إلى تقويض مبادئها وأسسها الأساسية بشكلٍ فعّال ومنهجي".

وجاء في الرسالة: بدأت الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي أعمالهما العدوانية غير المبررة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 28 فبراير/شباط 2026. وقد نُفذت هذه الأعمال في انتهاك صارخ للمادة 2، الفقرة 4، من ميثاق الأمم المتحدة، وللقاعدة الآمرة بعدم الاعتداء، ما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم عديدة ضد الإنسانية.

وعقب هذه التطورات، وقّع رئيسا الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة مذكرة تفاهم إسلام آباد المكونة من 14 بندًا في 17 يونيو/حزيران 2026. لم تُبنَ هذه المذكرة على الثقة، التي كانت معدومة في جوهرها، بل على هيكل واضح بعنوان "التزام مقابل التزام" لتوفير فرصة حقيقية للدبلوماسية وإطار عمل للحل السلمي للقضايا العالقة من خلال التزامات متبادلة.

منذ البداية تقريبًا، ومباشرةً بعد توقيع مذكرة التفاهم، لم تكتفِ الولايات المتحدة بعدم الوفاء بالتزاماتها، بل عمدت أيضًا إلى تقويض مبادئها وأسسها الأساسية بشكلٍ فعّال ومنهجي.

وتُعدّ الهجمات العسكرية المتكررة على سيادة إيران وسلامة أراضيها، وإلغاء ترخيص بيع النفط الإيراني بشكلٍ غير قانوني، والمضي قدمًا في خطة إنشاء ممر مائي موازٍ عبر مضيق هرمز خلافًا للترتيبات المتفق عليها، واستمرار دعم العدوان الإسرائيلي على لبنان، من بين الأفعال التي تُشكّل انتهاكاتٍ جوهرية وواضحة لالتزامات الولايات المتحدة.

ويتجلى هذا النمط المنهجي من انتهاك الالتزامات بوضوح في سلوك الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمادة 5 من مذكرة التفاهم. تُقرّ هذه المادة صراحةً بمسؤولية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تحديد ترتيبات المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز.

ومع ذلك، وفي انتهاكٍ صريح لهذه المادة، تحدّت الولايات المتحدة من جانبٍ واحد الترتيبات المذكورة وسعت إلى فرض ممر مائي موازٍ. تُشكّل هذه الإجراءات الأحادية، إلى جانب استمرار الأعمال العدوانية ضد إيران، انتهاكاتٍ جسيمة لمذكرة التفاهم وخرقًا جوهريًا للإطار المتفق عليه.

وتُمثّل هذه الأعمال المتعمدة والمدروسة والمستمرة تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، وتُظهر بوضوح استهتار الولايات المتحدة التام بالتزاماتها القانونية الدولية.

ولا تقتصر هذه الانتهاكات على مجرد أرقام على الورق، بل لها ثمن بشري باهظ. فالخسائر البشرية الناجمة عن هذه الأعمال، والتي تُعدّ نتيجة مباشرة لاستخدام الولايات المتحدة غير المشروع للقوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تُضاف إلى الخسائر الفادحة التي خلّفتها هذه الحرب.

ونظرًا لخطورة الوضع، تُذكّر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمسؤوليات مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما في حالات أعمال العدوان، والإخلال بالسلم، والتهديدات للسلم والأمن الدوليين.

تحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأمم المتحدة على الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب الميثاق دون تأخير، واتخاذ تدابير فورية وفعّالة وحاسمة لإجبار الولايات المتحدة على الكف عن أعمالها العدوانية غير القانونية والمتواصلة، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع، وضمان محاسبتها الكاملة على أعمالها العدوانية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والجرائم الخطيرة الناجمة عنها.

ومن المؤسف أن تقاعس مجلس الأمن عن اتخاذ تدابير فورية وفعّالة وحاسمة ردًا على هذه الانتهاكات الصارخة لميثاق الأمم المتحدة قد شجع الولايات المتحدة على مواصلة وتصعيد استخدامها غير القانوني للقوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما يقوض سلطة المجلس ويعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.

وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجددًا أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة وغير القابلة للنقاش عن جميع التبعات الناجمة عن استخدامها غير القانوني للقوة، فضلًا عن التهديد الخطير الذي تشكله أعمالها غير القانونية على السلم والأمن الدوليين. ستدافع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل حزم عن مصالحها الوطنية، وسيادتها، وسلامتها، ضد أي انتهاك لأراضيها.

endNewsMessage1