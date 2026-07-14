الحرس الثوري: إصابة ناقلتَي نفط عملاقتين مخالفتين في مضيق هرمز

وافادت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان لها فجر اليوم الثلاثاء: أيها الشعب الإيراني العزيز، المؤمن والبطل، إن أبناءكم في القوات البحرية التابعة للحرس الثوري يقفون بثبات كامل على عهدهم في الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني في مضيق هرمز.

واضاف: قبل ساعات، حاول الجيش الأمريكي قاتل الأطفال والذي لم يتعظ من هزائمه المتكررة، دفع عدد من السفن للعبور عبر مسار غير قانوني من خلال تحريضها على ذلك.

وأضاف البيان: أن ناقلتَي نفط عملاقتين مخالفتين، انخدعتا بأمريكا، وقامتا بإطفاء أنظمة الملاحة الخاصة بهما، متجاهلتين الإنذارات المتكررة الصادرة عن مركز مراقبة أمن الملاحة في مضيق هرمز، الأمر الذي عرّض حركة الملاحة في هذا الممر للخطر، كما فضّلتا المرور عبر مسار مزروع بالألغام، ما أدى إلى إصابتهما وخروجهما من الخدمة.

وأكدت القوات البحرية للحرس الثوري أنها تُحذّر الجميع من أن التعاون مع العدو المعتدي الذي جاء من على بعد آلاف الكيلومترات لانتهاك حقوق شعوب المنطقة، وكذلك محاولة العبور عبر المسارات المزروعة بالألغام، لن يفضيا إلا إلى الندم والخسائر وتأخير إعادة فتح مضيق هرمز، فضلاً عن التسبب بأزمة في إمدادات الطاقة على مستوى العالم.

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