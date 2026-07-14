Iranian Labour News Agency
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الموجة الثانية من عمليات "نصر 2": هجوم على مركز اتصالات فضائية ومقر إقامة القوات الأمريكية في البحرين

الموجة الثانية من عمليات "نصر 2": هجوم على مركز اتصالات فضائية ومقر إقامة القوات الأمريكية في البحرين
معرف الأخبار : 1812912
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أعلن مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي بانه تم في الموجة الثانية من عمليات "نصر 2" استهداف مستودعات أسلحة ومركز اتصالات فضائية ومبنى اقامة القوات الأمريكية في البحرين.

وجاء في البيان رقم 6 الصادر عن مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي بشأن عمليات "نصر 2": أيها الشعب الايراني العزيز المجاهد والمتواجد في الساحة دوما، شن الجيش الأمريكي، قاتل الأطفال، عقب هزيمته الليلة الماضية في مضيق هرمز، غارات جوية على مواقع ساحلية وعدد من المراكز العسكرية الأخرى في المناطق الجنوبية من البلاد.

واضاف: في المرحلة الأولى من الرد على عدوان العدو، قام المقاتلون الغيارى في القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، بصواريخهم وطائراتهم المسيرة في الموجة الثانية من عمليات "نصر 2"، والتي تحمل كلمة السر المباركة "يا لثارات الحسين (ع)"، باستهداف وتدمير العديد من مستودعات الدعم التسليحي ومركز اتصالات عبر الأقمار الصناعية ومبنى إقامة القوات الأمريكية في قاعدة الجفير في البحرين.

 

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