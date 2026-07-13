عراقجي يؤكد متابعة الشؤون القنصلية والدبلوماسية للحجاج الایرانیین

وأكد عراقجي خلال لقائه رئيس هيئة الحج والزيارة الايرانية علي رضا رشيديان اليوم الاثنين، على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتيسير شؤون الحجاج والمعتمرين، كما اعلن استعداد وزارة الخارجية لدعم ومتابعة الشؤون القنصلية والدبلوماسية المتعلقة بهؤلاء المواطنين.

يذكر ان اللقاء بين عراقجي ورشيديان، جرى اليوم بمبنى الخارجية الايرانية، حيث ناقش الجانبان آخر المستجدات المتعلقة بالتخطيط والتنسيق في مجال الحج والعمرة، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للحجاج الإيرانيين.

endNewsMessage1