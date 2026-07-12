منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: لا صحة لمزاعم تعرّض محطة بوشهر النووية لهجوم

وعقب نشر بعض الأخبار والمزاعم على الإنترنت بشأن هجوم على أجزاء من محطة بوشهر للطاقة النووية، نفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هذه المزاعم، مؤكدةً أن محطة بوشهر للطاقة النووية تعمل بشكل طبيعي وآمن ومستقر تمامًا، وأن العمل جار في جميع وحداتها ومنشآتها دون انقطاع ووفقًا للإجراءات المعتادة.

وأضافت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "من الواضح أن أي معلومات حول المرافق والأنشطة والفعاليات المتعلقة بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية سيتم الاعلان عنها فقط من خلال قنوات المعلومات الرسمية للمنظمة".

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