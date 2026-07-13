غريب آبادي: أي اجراء ضد إيران لا ينبغي ان يمر دون رد
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أكد نائب وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي انه لا ينبغي أن يمر أي اجراء ضد إيران دون رد.
وكتب غريب آبادي في منشور على منصة إكس فجر اليوم الاثنين: "من أجل مواصلة استراتيجية الرد الساحق على أي عدوان عسكري على البلاد، من الضروري أن يُقر المجلس الاعلى للامن القومي أو مجلس الشورى الاسلامي لائحة عملية تُحدد الرد الحاسم والباعث على الندم من قبل الدولة في حال حدوث أي محاولة لاستهداف قائد الثورة الإسلامية، أو المسؤولين العسكريين أو الحكوميين".
وأضاف: "لا ينبغي أن يمر أي اجراء ضد إيران دون رد".