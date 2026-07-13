الجيش الايراني يواصل هجماته بالطائرات المسيرة على القواعد الأمريكية في المنطقة

وافاد بيان للجيش الايراني صدر صباح اليوم الاثنين: "رداً على تكرار الهجمات غير القانونية الأمريكية ضد بلدنا، وقبل ساعات وفي جولة جديدة من الهجمات بالطائرات المسيرة التي ينفذها جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم استهداف مواقع تمركز القوات الأمريكية، وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ، والملاجئ، والمستودعات الداعمة للجيش الأمريكي الإرهابي في الكويت، بواسطة طائرات مسيرة انقضاضية تابعة للجيش".

وأكد الجيش الايراني إدانته لتكرار هجمات العدو الأمريكي على بعض المراكز العسكرية والبنى التحتية المدنية والمواطنين، وانتهاكه الصارخ للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، مشددا على أن القوات المسلحة، بعزيمتها وإرادتها الراسخة، وبكل قوة، لن تتردد لحظة في الدفاع عن السيادة وسلامة الاراضي واستقلال إيران، وعن المواطنين الأعزاء، في وجه أي عدوان يشنه العدو.

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