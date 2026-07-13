حرس الثورة الإسلامية يستهدف قواعد أميركية في البحرين والأردن والكويت.. ما التفاصيل؟

وأوضح الحرس أنّ المرحلة الأولى شملت استهداف قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن بالصواريخ والطائرات المسيّرة، حيث أصيبت مستودعات كبيرة للصواريخ ومخازن للوقود، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها.

وفي المرحلة الثانية، استهدفت قواته قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، ودمّرت مراكز مهمة لإصلاح المروحيات وصيانتها، ومنشأة لطائرات الاستطلاع الإلكترونية من طراز "P-8"، إضافةً إلى مركز قيادة وتحكم بالطائرات المسيّرة تابع للجيش الأميركي.

أما في المرحلة الثالثة، أعلن حرس الثورة، تدمير مخازن الوقود ومنظومة الدفاع الجوي "باتريوت" في قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت، بالإضافة إلى تدمير منظومة رادار استراتيجية من طراز "FPS" في قاعدة "أحمد الجابر".

وأكّد الحرس، أنّ "مضيق هرمز هو أرضنا، ولن نسمح لجيش مارق وقاتل للأطفال بالقدوم من أقاصي الدنيا لمواصلة تدخلاته غير القانونية فيه".

كذلك، أعلن حرس الثورة أنّ قواته البحرية نفذت، ليلًا، عملية إيقاف سفينتين مخالفتين في مضيق هرمز.

وأكد الحرس أنّ "النظام الأميركي الشرير لم يتعظ من هزائمه الأخيرة في مواجهة مقاتلي الإسلام، ويواصل اعتداءاته".

وتوجّه إلى الشعب الإيراني، مشيداً بثباته ومشاركته إلى جانب الشعب العراقي في مراسم التشييع غير المسبوقة، معتبراً أنّ هذا الحضور أدهش العالم، ودفع العدو إلى محاولة تعويض هزيمته الكبرى عبر تصعيد اعتداءاته.

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