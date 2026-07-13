عدوان أميركي جديد يطال موانئ ومنشآت اقتصادية استراتيجية جنوبي إيران

وفي تغريدة على منصّة "إكس"، زعمت القيادة المركزية أنّ "ضرباتها تأتي في إطار مواصلة تقويض قدرة طهران على استهداف البحّارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز".

من جهته، أفادت الميادين، أنّ "الاعتداءات الأميركية طالت ميناء تشابهار وميناء بندر عباس الذين يعتبران استراتيجيين في إيران"، كما قال مراسلنا إنّ محافظة بوشهر تعرضت هي أيضاً إلى عدوان.

وتركز الاعتداءات الأميركية لا تستهدف فقط المواقع العسكرية على المناطق والمنشآت الاقتصادية".

واكتسب ميناء تشابهار الذي استهدفته الاعتداءات الأميركية أساسي لإيران، في الفترة الأخيرة أهمية مضاعفة.

وأشارت الميادين، إلى أنّ ميناء تشابهار يكتسب أهمية ودورا استراتيجيين في الحركة التجارية مع باكستان والصين.

وأضافت أنّ "الاستهدافات الأميركية طالت منشآت اتصال في محافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز وبحر عمان".

وقال التلفزيون الإيراني إنّه سُمع دوي انفجارات عدة في مناطق متفرقة جنوبي البلاد، شملت محيط قرية طاهروئي في مدينة سيريك، وغرب مدينة بندر عباس، إضافةً إلى جزيرة قشم.

كما أشار إلى سماع دوي 3 انفجارات في مدينة جاسك، الواقعة جنوب شرقي بندر عباس.

وأفاد التلفزيون الإيراني، أنّ "اعتداءات أميركية استهدفت الليلة برج اتصالات في قرية طاهرويي في مدينة سيريك جنوبي البلاد".

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