بقائي: أمن الملاحة في مضيق هرمز كان محور المباحثات بين طهران ومسقط

ورداً على أسئلة الصحفيين حول المفاوضات الإيرانية–العمانية، قال بقائي إن المحادثات بين وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان أُجريت يوم السبت في مسقط، لافتا الى مشاركة وفدين قانوني وفني من كلا البلدين أيضاً في هذه المباحثات، موضحاً أن الطرفين تبادلا الآراء بشأن ضمان أمن وسلامة الملاحة في مضيق هرمز، مع مراعاة الحقوق السيادية للدولتين المشاطئتين، وأحكام القانون الدولي ذات الصلة، وكذلك في ضوء أحكام البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد أن ترتيبات إدارة حركة العبور في مضيق هرمز مستقبلاً يجب أن يتم بالتشاور بين الدولتين المشاطئتين، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي شهدتها الأشهر الأخيرة، ولا سيما الحرب المفروضة من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وما ترتب عليها من تداعيات أمنية طالت الملاحة في مضيق هرمز.

كما صرح بقائي بأن سلطنة عمان وإيران اتفقتا على مواصلة المباحثات بالمستويين السياسي والفني–القانوني، من اجل التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.

واختتم بقائي حديثه قائلاً : إن وفداً من دولة قطر شارك في جزء من هذه المباحثات، بصفتها إحدى دول المنطقة التي اضطلعت خلال الأشهر الأخيرة بدور الوسيط في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

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