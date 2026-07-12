حرس الثورة الإسلامیة یعلن إستهداف سفينة ثانية مخالفة في مضيق هرمز

وأفادت "إيلنا" نقلاً عن الموقع الاخباري الرسمي للحرس الثوري (سباه نيوز) أن الحرس أصدر بيانا اليوم الأحد جاء فيه:-

[بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ]

ردا على استمرار اعتداءات الجيش الأمريكي "قاتل الأطفال" على القواعد الساحلية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وفضلا عن اصابة وتوقيف السفينة المخالفة الثانية في مضيق هرمز، استهدفت صواريخ باليستية قاعدة "العديد" الجوية الاستراتيجية في قطر وذلك ضمن المرحلة الثانية من عملية "الرد بالمثل"، مما اسفر عن تدمير مركزي صيانة المقاتلات والقيادة هناك بشكل كامل.

وأضاف البیان: ليعلم العدو الأمريكي-الصهيوني أن استمرار تجاوزاته سيؤدي إلى ردود أكثر صرامة وقسوة.

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