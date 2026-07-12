الحرس الثوري: تدمير منصات التزود بالوقود لحاملات الطائرات الأمريكية

وأفادت "إيلنا" أن نص البيان الصادر عن العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية، بهذا الشان جاء كالاتي:-

[بسم الله قاصم الجبارين

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ]

أيها الشعب الإيراني الشريف والشجاع،

لقد تجلت الإرادة التي تجسدت في خطواتكم الثابتة خلال تشييع عشرات الملايين غير المسبوق، والذي أذهل العالم، الآن في ملحمة مقاتليكم.

وقد نفذ مقاتلو القوات الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، في المرحلة الثالثة من الرد على عدوان الجيش الأمريكي القاتل للأطفال، عملية تدمير مراكز الدعم اللوجستي للقطع البحرية ومنصات التزود بالوقود لحاملات الطائرات الأمريكية في ميناء دقم العماني، وذلك في هجوم ثقيل ومفاجئ.

[وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ].

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