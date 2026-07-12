عدوان أميركي جديد على إيران.. جولة ثالثة من الضربات تطال مناطق ومدنا جنوبية

وزعمت القيادة الأميركية أنّ الهجوم أدى إلى فقدان أحد أفراد الطاقم المدني، وإلى اندلاع حريق على متن السفينة وإلحاق أضرار كبيرة بغرفة محركاتها، ما منعها من مواصلة رحلتها.

وأضافت أنّ إيران مُنحت فرصة جديدة لإظهار التزامها بمذكرة التفاهم، بعدما حُمّلت مسؤولية هجمات سابقة على سفن تجارية، لكنها، وفق البيان، لم تلتزم بها.

وقالت القيادة المركزية إنّ الولايات المتحدة ستواصل ضرباتها بهدف تقويض قدرة إيران على استهداف البحّارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، مشيرةً إلى أنّ الضربات تُنفّذ بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي هذا السياق، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إنّه "حتى الآن تم تأكيد وقوع 3 انفجارات في بندر عباس و3 في سيريك"، وأضافت أنّ "عدداً من الهجمات الأميركية استهدفت مدن بوشهر وكنجان ودير وعسلوية".

وأشارت وكالة "مهر"، إلى سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأنّ الانفجارات التي سُمعت في مدينة تشابهار ناجمة عن اعتداء أميركي استهدف مدينة كونارك، في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وأعلن التلفزيون سماع دويّ أكثر من 10 انفجارات في مدينة جاسك جنوبي البلاد، إلى جانب دويّ 12 انفجاراً في مناطق متفرقة من محافظة بوشهر خلال الساعة الماضية.

قبل ذلك، أعلنت القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية إغلاق مضيق هرمز مؤقتاً أمام حركة الملاحة، مؤكدةً أنّ القرار سيبقى سارياً حتى إشعار آخر، وحتى انتهاء التدخلات الأميركية في المنطقة.

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