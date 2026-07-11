خلال اللقاء بين عراقجي والبوسعيدي في مسقط.. تاكيد الجانبين على تأمين الخليج الفارسي ومضيق هرمز
اجرى وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي ونظيره العماني بدر البوسعيدي، في مسقط مساء السبت، مباحثات ثنائية تناولت الآليات التي تضمن العبور الامن للسفن عبر مضيق هرمز؛ وذلك وفقا للبند الخامس من مذكرة تفاهم اسلام اباد.
ووصل عراقجي صباح السبت، الى العاصمة العمانية مسقط؛ يرافقه وفد سياسي – قانوني؛ حيث التقي بوزير خارجية السلطنة بدر البوسعيدي وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما اعرب وزير الخارجية الايراني، في هذا اللقاء، عن تقديره لرسائل التعاطف التي بعثت بها سلطنة عمان، ومشاركة رئيس برلمان هذا البلد، في مراسم تشييع وتأبين القائد الشهيد للثورة الاسلامية؛ مؤكدا على ارادة طهران في توطيد علاقاتها مع مسقط.
الى ذلك، اكد البوسعيدي على موقف سلطنة عمان الثابت فيما يتعلق بضرورة استخدام الدبلوماسية لمنع التصعيد في المنطقة؛ متطلعا الى تحسين الوضع الامني الاقليمي مع التنفيذ الكامل لمذكرة إسلام آباد.