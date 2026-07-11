عراقجي يصل إلى مسقط

ووصل عراقجي إلى العاصمة العمانية مسقط صباح اليوم السبت 11 يوليو، لمناقشة قضية مضيق هرمز والتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية مع المسؤولين العمانيين، وقد كان في استقباله المسؤولون العمانيون.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي تحدث مساء أمس، عن تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى عُمان ومواضيع المحادثات، قائلاً: تأتي هذه الزيارة استكمالًا للمشاورات التي بدأناها مع عُمان خلال الشهرين الماضيين بشأن قضية مضيق هرمز. وكانت هذه القضية من القضايا الرئيسية في مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. وقد قبلت إيران مسؤوليتها بوضوح عن وضع ترتيبات طبيعية، فضلًا عن مسألة الخدمات البحرية المتعلقة بحركة السفن في عُمان، وكانت حازمة وثابتة في هذا الشأن.

وقال بقائي: وفقاً لما تم الاتفاق عليه، كان من المفترض أن نتشاور ونتعاون مع عُمان في هذا الصدد. وقد عُقدت عدة جولات من الاجتماعات الفنية حتى الآن، في كل من طهران ومسقط، وتأتي هذه الزيارة أيضًا في إطار استكمال المشاورات نفسها، للمساعدة في تسهيل حركة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز.

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