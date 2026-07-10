أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: الهجوم على البنى التحتية سيقابل برد مماثل

وصرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في رسالة له: إن الشخصية الأكثر بغضاً في العالم قد وجهت مجدداً ما يستحقها من كلمات إلى الشعب الإيراني العظيم والشعب الصامد والمكلوم؛ مضیفا أن هذه الشخصية تغتاظ من وهج الملحمة التاريخية التي جسدها الشعبان الإيراني والعراقي خلال مراسم تشييع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد للثورة الإسلامیة آیة الله العظمي السید علي خامنئي ( رض).

وحذر في رسالته قائلاً: كما سبق وأعلنا، فإن أي استهداف للبنية التحتية سيقابل بالرد بالمثل، وإن الكيان الصهيوني المجرم الذي يقف وراء الأعمال الإجرامية هذه لن يكون في مأمن من رد المقاتلين.

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