عراقجي يلتقي نظیره الإندونيسي في مشهد المقدسة

واستقبل عراقجي اليوم الجمعة وزير الخارجية الإندونيسي في مدينة مشهد، حيث أجرى الجانبان مباحثات.

یذکر أنه وصل وفد إندونيسي رفيع المستوى، يضم وزير الخارجية ورئيس مجلس الشورى الشعبي ونخبة من علماء هذا البلد، اليوم الجمعة إلى مدينة مشهد المقدسة (شمال شرقي البلاد) وذلك لأداء واجب العزاء بمناسبة استشهاد القائد الشهيد للثورة الإسلامية، سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (قدّس سرّه).

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