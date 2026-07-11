نائب وزير الخارجية الايراني يعلّق على دور الإمارات في العدوان الأمريكي على إيران
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علّق نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، على دور الإمارات في العدوان الأمريكي على إيران.
وکتب غریب آبادي في منشور على منصة اكس الجمعة: أصدرت وزارة التجارة الأمريكية وثيقة جديدة تتضمن تسهيل لوائح الرقابة على الصادرات وتعزيز المكانة التصديرية لدولة الإمارات، مكافأةً لها على دعمها للعدوان العسكري ضد إيران.
وأضاف: إن هذا يُعد اعترافاً رسمياً من واشنطن، كما تمثل الوثيقة فضيحةً لأبوظبي، وتترتب عليها مسؤولية دولية وآثار قانونية مباشرة. وعلى الإمارات أن تتحمل مسؤولية ذلك.