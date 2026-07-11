عراقجي يرد على وزير الخزانة الأمريكي: إيران ملتزمة بتعهداتها حتى الآن

وكتب عراقجي في منشور باللغة الإنجليزية على منصة اكس فجر السبت: لقد التزمت إيران بتعهداتها حتى الآن؛ على عكس ما نراه من وزير الخزانة الأمريكي الذي ينتهك التزامات الولايات المتحدة بنقضه للمادة 9 من مذكرة التفاهم.

وأكد أن هذا الانتهاك يأتي في أعقاب انتهاكات أخرى للالتزامات وتصرفات خاطئة من جانب الولايات المتحدة.

وتابع عراقجي في منشوره: الحقيقة واضحة؛ السبيل الوحيد هو التزام الطرفين المتبادل بتعهداتهما.

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