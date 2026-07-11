عراقجي يرد على وزير الخزانة الأمريكي: إيران ملتزمة بتعهداتها حتى الآن
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اكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي بان إيران التزمت بتعهداتها حتى الآن، ولكن السبيل الوحيد هو التزام الطرفين بتعهداتهما بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد.
وكتب عراقجي في منشور باللغة الإنجليزية على منصة اكس فجر السبت: لقد التزمت إيران بتعهداتها حتى الآن؛ على عكس ما نراه من وزير الخزانة الأمريكي الذي ينتهك التزامات الولايات المتحدة بنقضه للمادة 9 من مذكرة التفاهم.
وأكد أن هذا الانتهاك يأتي في أعقاب انتهاكات أخرى للالتزامات وتصرفات خاطئة من جانب الولايات المتحدة.
وتابع عراقجي في منشوره: الحقيقة واضحة؛ السبيل الوحيد هو التزام الطرفين المتبادل بتعهداتهما.