الجيش الإيراني يضرب بالمسيرات، قواعد ومراكز استراتيجية امريكية بالمنطقة

وفي اعقاب عدوان الجيش الامريكي الارهابي على مناطق بالبلاد، اعلن الجيش الايراني انه واستمرارا لهجماته على القواعد الامريكية في المنطقة ضرب قبل ساعات بالمسيرات التدميرية، منظومة باتريوت في الكويت وهوائي الاقمار الصناعية (موقع التنبيه الاولي) في قطر وصهاريج وقود تابعة للجيش الامريكي الارهابي في البحرين.

واكد ان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية، وعملا بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، لن تسمح للرئيس الامريكي الجاهل تحت اي ظرف ، بتحقيق مآربه وأهدافه، وستدافع عن التطلعات السامية للثورة الاسلامية حتى تحقيق النصر النهائي.

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