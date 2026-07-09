الطائرة التی تقل جثمان القائد الشهید تصل الى مطار مشهد

وكانت مراسم وداع وتشييع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد والشهداء من افراد اسرته، قد بدات يوم الجمعة الماضي بالقاء السلطات السياسية لاكثر من 45 دولة حول العالم، وعلماء الدين وكبار علماء الاديان والنخبة من اكثر من 90 دولة نظرة الوداع على جثمان القائد الشهيد.

وفي يومي الاحد والاثنين الماضيين، استضاف مصلى طهران، معزي وعشاق القائد الشهيد، ممن شاركوا في المراسم من ارجاء ايران.

وتم تشييع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد واعضاء اسرته الشهداء، يوم الاثنين في طهران بحضور جماهيري مليوني.

واقيمت مراسم التشييع واقامة صلاة الميت على جثمان قائد الامة الشهيد بمدينة قم ومسجد جمكران، يوم الثلاثاء بمشاركة جماهيرية حاشدة.

وامس الاربعاء، شيع المواطنون العراقيون بمدينتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة، الجثمان الطاهر للقائد الشهيد في مراسم ملحمية غير مسبوقة، اذ اعلن المسؤولون العراقيون رسميا ان قرابة اربعة ملايين شخص بجانب شخصيات دينية وسياسية عراقية شاركوا في مراسم تشييع اية الله السيد علي الخامنئي.

والمحطة الاخيرة لتشييع الجثمان الطاهر تجرى اليوم الخميس بمدينة مشهد (شمال شرق) ويتم فيها مواراة الجثمان الطاهر للقائد الشهيد الثرى في ضريح الامام الرضا عليه السلام.