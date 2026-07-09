الخارجية تستدعي السفير البريطاني وتطالب لندن بانهاء ايواء الشبكات الارهابية المناهضة لايران

وقد استدعى مساعد الوزير المدير العام لدائرة غرب اوروبا بوزارة الخارجية علي رضا يوسفي، السفير البريطاني ليبلغه احتجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية على التوجهات غير اللائقة للحكومة البريطانية تجاه الشعب الايراني.

وسلم يوسفي، مذكرة خطية لوزارة الخارجية احتجاجا على المزاعم الزائفة والكاذبة للسلطات البريطانية بشان محاولات ايران لتنفيذ اجراءات مناهضة للامن في بريطانيا، وقال ان هذا النوع من التهم، ليس سوى اسقاط وتملص من تحمل المسؤولية تجاه السلوك المخرب والمغاير للقانون الدولي لا سيما التواطؤ مع امريكا والكيان الصهيوني في اجتراح جرائم نكراء وزعزعة امن منطقة غرب اسيا وكذلك ايواء الشبكات الارهابية المعادية لايران.

ونصح مدير عام غرب اوروبا بوزارة الخارجية، الحكومة البريطانية باصلاح سلوكها تجاه الشعب الايراني بدلا من اثارة التهم المثيرة للسخرية والملفقة ضد ايران، وكذلك وقف استضافتها ودعمها للشبكات والاشخاص الارهابيين والداعين للعنف، وكذلك الكف عن تقديم الدعم الشامل للكيان الاسرائيلي العنصري ومرتكب الابادة الجماعية والارهابي والذي يشكل اكبر تهديد امني للسلام والامن الدوليين.

وتم التاكيد كذلك على ان استمرار ايواء بريطانيا للشبكات الارهابية التي تُمول وتُدعم استراتيجيا من قبل الكيان الاسرائيلي العنصري والمختلق، ويتمثل دورها الرئيسي في التحفيز على اعمال العنف والارهاب، يمثل انتهاكا للالتزامات القانونية الدولية للحكومة البريطانية في مجال الاحجام عن دعم الارهاب، ويجب ان يتوقف على الفور.

endNewsMessage1