قالیباف: العنجهیة ونکث العهد، لن یمرا بعد الان من دون ثمن
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قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف في معرض اشارته الى العدوان الاخير الذي شنه العدو الامريكي على الاراضي الايرانية، قال ان الغطرسة ونكث العهد، لم يمرا بعد الان من دون ثمن.
وكتب قاليباف اليوم الخميس في حسابه على منصة "اكس": ان امريكا لم تتعلم بعد بان التنمر ونكث العهد، لن يمرا من دون ثمن. اقولها بشفافية؛ إن ضربتم، فستتلقون ضربة.
واكد بقوله: لا تتخبطوا في الوحل عبثا، لانكم ستغوصون اكثر؛ ان مضيق هرمز يُفتح فقط بـ "ترتيبات ايرانية" لا بالتهديدات الامريكية.