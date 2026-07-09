قالیباف: العنجهیة ونکث العهد، لن یمرا بعد الان من دون ثمن

وكتب قاليباف اليوم الخميس في حسابه على منصة "اكس": ان امريكا لم تتعلم بعد بان التنمر ونكث العهد، لن يمرا من دون ثمن. اقولها بشفافية؛ إن ضربتم، فستتلقون ضربة.

واكد بقوله: لا تتخبطوا في الوحل عبثا، لانكم ستغوصون اكثر؛ ان مضيق هرمز يُفتح فقط بـ "ترتيبات ايرانية" لا بالتهديدات الامريكية.

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