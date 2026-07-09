قائد الثورة، يقيم مجلسا تأبينيا على روح القائد الشهيد في قم

وافاد مجلس تنسيق الاعلام الاسلامي بمحافظة قم في بيان ان "مجلس التابين على روح قائد الامة الشهيد، سيقام من قبل قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله الامام السيد مجتبى الخامنئي حفظه الله تعالى، يوم الجمعة بعد صلاتي المغرب والعشاء في الحرم الطاهر للسيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها بمدينة قم، يلقي فيه حجة الاسلام والمسلمين السيد علي الخميني كلمة."

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