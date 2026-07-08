إيران: مجلس الأمن القومي سيقرر بشأن استمرار التفاوض مع واشنطن

وقال عضو المجلس علاء الدين بروجردي إن "مذكرة التفاهم كانت تنص بوضوح على حظر أي هجوم من جانب الولايات المتحدة، إلا أن الضربات الأخيرة تمثل، بحسب تعبيره، "انتهاكا صريحا" لبنود الاتفاق.

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تزعم أن إيران هاجمت عددا من السفن، لكن طهران أعلنت بشكل واضح سياستها في هذا الشأن"، موضحاً أن "مذكرة التفاهم والمفاوضات نصّت على أن تتم حركة الملاحة في مضيق هرمز تحت إشراف وإدارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتحديداً من قبل القوة البحرية في الحرس الثوري، معتبراً أن واشنطن خرقت هذا التفاهم".

وأكد بروجردي أن "إيران أبلغت جميع الدول والسفن الراغبة بالعبور بأن الممر الوحيد الآمن في مضيق هرمز هو المسار الذي حددته القوة البحرية التابعة للحرس الثوري، وأن بقية المسارات ليست آمنة، مشدداً على أن المبررات التي تستند إليها الولايات المتحدة “لا تتمتع بأي وجاهة قانونية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الأربعاء، إنه لا يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكداً أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين "انتهت".

وشنت الولايات المتحدة ضربات على أكثر من 80 هدفا في إيران بذريعة الرد على هجوم إيراني مزعوم على سفن تجارية في مضيق هرمز.

كما ألغت واشنطن الرفع الموقت للعقوبات على النفط الإيراني عقب الهجمات على السفن.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو/ حزيران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط بضربات أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

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