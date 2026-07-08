الخارجیة الإیرانیة: قرار الخزانة الأمریکیة یخالف مذکرة تفاهم إسلام آباد

وأدانت وزارة الخارجية الايرانية صباح اليوم الأربعاء في بيان بشدة قرار وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء التعليق المؤقت للحظر المفروض على بيع النفط الإيراني، مؤكدة ان هذا القرار يُعد انتهاكًا صارخًا للمادة 10 من مذكرة التفاهم التي أنهت الحرب في 18 يونيو/حزيران 2026، وتُحمّل الحكومة الأمريكية مسؤولية عواقب هذا الإخلال بالوعد".

وكان وزارة الخزانة الأمريكية قد ألغت تفويضًا عامًا صدر قبل أقل من شهر كان يسمح لإيران ببيع النفط والمنتجات البتروكيماوية.

واضاف البيان: "في ظل مرور أقل من عشرين يومًا على توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد، يُعدّ الإعلان عن إلغاء التفويض العام الصادر في 21 يونيو/حزيران دليلاً آخر على النوايا الخبيثة وعدم الاستقرار وعدم المصداقية من قب الادارة الأمريكية الحاكمة. ويأتي هذا في الوقت الذي ارتكبت فيه امريكا، بشكل مباشر أو من خلال اعتداءات الكيان الصهيوني ضد لبنان، خلال العشرين يومًا الماضية، انتهاكات متكررة، طفيفة وجسيمة، لبنود مختلفة من مذكرة التفاهم.

وتابع البيان: منذ توقيع مذكرة التفاهم في 18 يونيو/حزيران، سعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحسن نية وباستخدام جميع إمكانياتها للوفاء بالتزاماتها وفقًا لمذكرة التفاهم. إلا أن الحكومة الأمريكية، كعادتها، سعت إلى تبرير ذلك بأعذار مختلفة، بينما تنتهك التزاماتها في الوقت نفسه.

واختتم البيان بالقول: إن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع تحذيرها من عواقب انتهاك المريكا للاتفاق، ستتخذ أي إجراء تراه ضروريًا لحماية لبنان.

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