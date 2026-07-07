ممثل آية الله السيستاني يؤم غدا صلاة الجنازة على الجثمان الطاهر للامام الشهيد

وأضافت إن إدارة العتبة الحسينية استكملت تهيئة مسارات حركة الموكب والمشاركين، مع تهيئة كوادر خدمية وطبية، وتنظيم المحاور الرئيسية لدخول وخروج الموكب، فضلا عن تهيئة الاجواء داخل المرقد الشريف لأداء مراسم الصلاة التي ستقام بإمامة ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي.

وعلى الصعيد الإعلامي أعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن وضع خطة إعلامية متكاملة لتغطية مراسم التشييع، فضلا عن تسهيل عمل الكوادر الاعلامية المحلية والعربية والاجنبية.

وأكدت العتبة الحسينية المقدسة أن جميع كوادرها تعمل بروح المسؤولية، داعية المشاركين إلى ضرورة التعاون مع الجهات التنظيمية لضمان اقامة المراسم بانسيابية عالية.

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