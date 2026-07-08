قاليباف ردا على انتهاكات اميركا لمذكرة التفاهم: لقد ولّى عهد التنمّر والابتزاز
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سرد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف انتهاكات اميركا لمذكرة التفاهم وكتب: لقد ولّى عهد التنمّر والابتزاز، ولن تحققوا شيئا ولسنا ممن يتراجعون أو يستسلمون.
وكتب محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس وفد التفاوض الايراني، في منشورٍ نشره باللغة الإنجليزية على موقع X-Net: أبرز انتهاكات اميركا لمذكرة التفاهم المكونة من 14 بندًا:
1- انتهاك الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز
2- التهديدات المستمرة بشن المزيد من الهجمات العسكرية
3- الهجوم على المناطق الجنوبية من إيران
4- إعادة فرض العقوبات النفطية
5- استمرار العدوان الصهيوني على لبنان