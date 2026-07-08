قاليباف ردا على انتهاكات اميركا لمذكرة التفاهم: لقد ولّى عهد التنمّر والابتزاز

وكتب محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس وفد التفاوض الايراني، في منشورٍ نشره باللغة الإنجليزية على موقع X-Net: أبرز انتهاكات اميركا لمذكرة التفاهم المكونة من 14 بندًا:

1- انتهاك الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز

2- التهديدات المستمرة بشن المزيد من الهجمات العسكرية

3- الهجوم على المناطق الجنوبية من إيران

4- إعادة فرض العقوبات النفطية

5- استمرار العدوان الصهيوني على لبنان

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