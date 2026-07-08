انطلاق التشييع الشعبي لقائد الثورة الشهيد الامام الخامنئي من مجسر الكوفة في النجف الأشرف

وافادت وكالة الانباء العراقية (واع) انه شهدت مراسم التشييع مشاركة حشود كبيرة من المواطنين.

وانطلقت مساء أمس الثلاثاء مراسم التشييع الرسمي للقائد الشهيد السيد علي الخامنئي في محافظة النجف الأشرف.

يذكر انه بحضور الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ورئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، بدات مساء الثلاثاء مراسم الاستقبال الرسمي لجثمان قائد الثورة الشهيد آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي، في مدينة النجف الأشرف، وبمشاركة مختلف الفعاليات السياسية والدينية والعشائرية والشعبية العراقية.

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