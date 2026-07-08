الحرس الثوري يعلن الرد على العدوان الأمريكي بدك 85 هدفا عسكريا اميركيا

وأصدر قسم العلاقات العامة بالحرس الثوري الإسلامي بيانًا صباح الأربعاء جاء فيه: "في أعقاب ملحمة الشعب الإيراني العظيم في مراسم التشييع المهيبة وغير المسبوقة لقائد الامة الاسلامية الشهيد فريد عصره، فإن النظام الأمريكي العدواني، الذي تتضح أبعاد هزيمته يومًا بعد يوم، والذي يعتبر ردة فعل الشعب العراقي الشامخ في هبته العظيمة والمليونية في توديع وتشييعه التاريخي لقائد المجاهدين الشهيد، هزيمة أكبر له، قد كرر عادته في خرق الاتفاق، وبادر هلعا للتغطية على هذا الحدث التاريخي، حيث قام الجيش الأمريكي، الارهابي وقاتل الأطفال ، في الساعات الأولى من فجر اليوم، بانتهاك وقف إطلاق النار وخرق تفاهم إسلام آباد، بشن غارات جوية على عدد من القواعد الساحلية والمواقع المدنية على سواحل محافظتي هرمزجان وماهشهر".

واضاف: في الرد الأولي على هذا العدوان، قامت القوات البحرية والجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، من خلال عمليات مشتركة بالصواريخ والطائرات بدون طيار، بدك 85 نقطة من منشآت عسكرية أمريكية مهمة في ميناء سلمان، ومنطقة الاسطول البحري الخامس في البحرين، وقاعدة علي سالم الجوية في الكويت، وأسقطت طائرة معادية من طراز MQ9 حاولت التدخل في العملية.

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