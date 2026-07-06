بزشكيان يشارك في مراسم تشييع القائد الشهيد في العراق

وسيتوجه رئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بزشكيان، إلى العراق غدًا لحضور مراسم تشييع القائد الشهيد للثورة الإسلامية، والتي ستقام في العراق يوم الأربعاء 8 يناير/كانون الثاني.

يذكر أن مراسم تشييع الجثمان الطاهر للمجاهد الشهيد آية الله السيد علي خامنئي (رض) وأسرته الكريمة انطلقت اليوم الاثنين 6 تموز/یولیو بمشاركة جماهيرية حاشدة.

كما سيقام العزاء على جثمان الشهيد قائد الثورة يوم الثلاثاء 7 يوليو/تموز القادم في مدينة قم المقدسة، ويوم الخميس 9 يوليو/تموز القادم في مدينة مشهد المقدسة وسيوارى الثرى في مرقد الإمام الرضا (عليه السلام).

وستقام ايضا مراسم وداع وعزاء خاصة لقائد الثورة الشهيد يوم الأربعاء 8 يوليو/تموز في مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة بالعراق.

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