أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: على ترامب التحدث إلى شعبنا باحترام والا سيتم الرد عليه بلغة أخرى

وقال ذو القدر إن ترامب، بصفته رئيساً لدولة لا يتجاوز عمرها نحو 250 عاماً، سبق أن هدّد بتدمير حضارة إيران العريقة الممتدة لآلاف السنين، إلا أن النتيجة كانت الهزيمة والإحباط، ثم الدعوة إلى التفاوض ووقف إطلاق النار.

وأكد أن الشعب الإيراني لا يخضع للتهديد، داعياً ترامب إلى مخاطبة الإيرانيين باحترام، محذّراً من أن استمرار لغة التهديد سيُقابل بردّ مختلف.

وتأتي هذه التصريحات عقب تصريحات لترامب قال فيها إنه يفضّل التوصل إلى اتفاق مع إيران لأنه لا يريد الإضرار بـ91 مليون إيراني، مدعياً أنه لا يسعى إلى تغيير النظام في إيران، رغم أن «ما يحدث هو تغيير للنظام بالفعل».

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