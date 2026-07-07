عراقجي: مفاوضات الاتفاق النهائي لن تبدأ إذا استمرت تهديدات أمريكا

وأكد عراقجي أن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"بإنهاء المهمة" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وكتب عراقجي في منشور على صفحته على موقع "إكس": "احتشد ملايين الإيرانيين الفخورين في وحدة لتكريم المرجع الديني الأعلى آية الله خامنئي وإرثه. ولن تُزعزعهم، ولا قواتنا المسلحة الباسلة، أي تهديدات".

وتابع: "تنص الفقرة 13 من مذكرة التفاهم بوضوح على ما يلي: لن تبدأ المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات. احترموا توقيعكم".

وكان منشور عراقجي يشير إلى اتفاق مؤقت وقعته إيران والولايات المتحدة الشهر الماضي، والذي يدعو الجانبين للامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد بعضهما البعض.

ترمب يلوّح بالقوة: "سننهي المهمة"

ومساء أمس الاثنين، قال الرئيس الأمريكي إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو "ستنهي المهمة"، في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري.

وقال ترمب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "إما أن نتوصل إلى اتفاق أو أن ننهي المهمة. حسنا. ولن يكون من الصعب إنهاء المهمة. أُفضل التوصل إلى اتفاق، لأنني لا أريد أن يؤثر ذلك على 91 مليون شخص".

وأضاف "بوسعنا هدم جسورهم في ساعة واحدة، كما يمكننا قطع إمدادات الطاقة عنهم.. ليس لديهم أي أموال الآن. لم نعطهم أي أموال".

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