انطلاق مراسم التشييع الشعبي للإمام الشهيد في مدينة قم المقدسة

ووصلت الجثامين الطاهرة لقائد الثورة الإسلامية الشهيد، والشهداء من أفراد عائلته إلى رحاب مسجد جمكران المقدس، وسط حشود جماهيرية غفيرة غصّت بها الساحات لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.

وأمّ آية الله العظمى عبد الله جوادي آملي صلاة الجنازة على جثامين الشهداء.

ومن المقرر أن تتواصل مراسم تشييع قائد الثورة الإسلامية الشهيد اليوم الثلاثاء في قم المقدسة ويوم الأربعاء في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة بالعراق.

وسيُوارى الامام الشهيد الثرى يوم الخميس في مشهد المقدسة إلى جوار مرقد الإمام الرضا (عليه السلام).

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