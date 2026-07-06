بدء مراسم تشییع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الشهید في طهران

وقد انطلقت مراسم التشييع من شارع دماوند الواقع في شرق العاصمة طهران، عند الساعة السادسة صباحا، (+3.30 ت.غ) على أن يسير الموكب مروراً بساحة الإمام الحسين (عليه السلام)، ثم ساحة "انقلاب" (ساحة الثورة)، وصولاً إلى ميدان "آزادي" في غرب طهران، ليتجه بعد ذلك إلى طريق "الشهيد لشكري" السريع في الجهة الغربية من المدينة.

وكما أكد المسؤولون المعنيون فان الجثمان الطاهر يشيع برّاً، في مركبة خاصة أُعدّت خصيصاً لهذه المناسبة المهيبة.

وقد تدفق أهالي المحافظات والمدن الإيرانية المختلفة نحو العاصمة طهران عبر المنافذ الأربعة عشر المؤدية إليها، والتي شهدت ازدحاماً غير مسبوق جراء الزحف الجماهيري الهائل نحو العاصمة، وذلك للمشاركة الى جانب اهالي طهران في تشييع القائد الشهيد.

وقد هيأت الجهات المسؤولة في العاصمة طهران كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال المشيعيين من كافة انحاء ايران، كما اتخذت جميع الإجراءات والتدابير المطلوبة لضمان سير مراسم التشييع بنجاح واكتمال، في شتى النواحي التنظيمية والأمنية والخدمية واللوجستية.

endNewsMessage1