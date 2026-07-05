إقامة صلاة الجنازة على جثمان المجاهد الشهيد الإمام خامنئي وأسرته

وأُقيمت صلاة الجنازة على جثمان الشهيد القائد وأفراد أسرته صباح اليوم الأحد 5 يوليو/تموز بإمامة آية الله السبحاني، وبحضور جماهيري حاشد وأبناء القائد الشهيد الثلاثة، ومسؤولين، وقادة عسكريين، وشخصيات محلية ودولية، في مصلى الإمام الخميني (رحمه الله) في طهران.

وأقيمت الصلوات ثلاث مرات على جثامين القائد الشهيد وأسرته؛ في المرة الأولى، أقيمت على جثمان القائد الشهيد، آية الله السيد علي خامنئي (رضوان الله عليه)، وفي المرة الثانية، أقيمت على جثامين الشهيدة السيدة بشرى حسيني خامنئي، والشهيد مصباح الهدى باقري، والشهيدة زهراء حداد عادل، وفي المرة الثالثة، أقيمت على جثمان زهراء محمدي كلبايكاني، حفيدة القائد الشهيد.

هذا وأقيمت في المصلى الكبير للإمام الخميني (رحمه الله) بطهران وبحضور دولي وشعبي كبير، مراسم وداع القائد الشهيد وافراد من اسرته الشهداء الذين ارتقوا اثر الهجوم الإرهابي الوحشي الأمريكي - الصهيوني على الجمهورية الاسلامية خلال حرب رمضان.

هذا الحدث العظيم والتاريخي، الذي اقيم بحضور واسع وحماسي من الشعب الإيراني المسلم الواعي والحكيم، لا يُعدّ مجرد ملتقى لتوديع قائد الأمة الشهيد فحسب، بل هو أيضاً تجديد للعهد مع المثل العليا لأئمة الثورة والإسلام والشهداء، ورمز لولاء الأمة لكرامة هذه الأرض المقدسة واستقلالها ومقاومتها.

كما سيقام العزاء على جثمان شهيد قائد الثورة يوم الثلاثاء 7 يوليو/تموز القادم في مدينة قم المقدسة، ويوم الخميس 9 يوليو/تموز القادم في مدينة مشهد المقدسة، وسيوارى الثرى في مرقد الإمام الرضا (عليه السلام).

وستقام ايضا مراسم وداع وعزاء خاصة لقائد الثورة الشهيد يوم الأربعاء8 يوليو/تموز في مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة بالعراق.

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