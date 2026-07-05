حضور أبناء القائد الشهيد في مصلّى طهران اثناء اقامة الصلاة على جثمانه الطاهر

وقد حضر مراسم اقامة الصلاة كل من السيد مصطفى والسيد مسعود والسيد ميثم خامنئي، أبناء القائد الشهيد للثورة الإسلامية (رض)، وإخوة القائد اية الله السيد مجتبى خامنئي (حفظه الله)، في مصلّى طهران، وشاركوا في إقامة الصلاة على جثمانه الطاهر.

وقد اقام المرجع الديني آية الله جعفر سبحاني، صلاة الجنازة على جثمان القائد الشهيد وأفراد أسرته عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الاحد.

وأقيمت الصلوات ثلاث مرات على جثامين القائد الشهيد وأسرته؛ في المرة الأولى، أقيمت على جثمان القائد الشهيد، آية الله السيد علي خامنئي (رضوان الله عليه)، وفي المرة الثانية، أقيمت على جثامين الشهيدة السيدة بشرى حسيني خامنئي، والشهيد مصباح الهدى باقري، والشهيدة زهراء حداد عادل، وفي المرة الثالثة، أقيمت على جثمان زهراء محمدي كلبايكاني، حفيدة القائد الشهيد.

هذا وأقيمت مراسم وداع الشهداء خلال الهجوم الإرهابي الوحشي الذي شنه العدو الأمريكي الصهيوني، في المصلى الكبير للإمام الخميني (رحمه الله) في طهران بحضور دولي وشعبي كبير.

هذا الحدث العظيم والتاريخي، الذي اقيم بحضور واسع وحماسي من الشعب الإيراني المسلم الواعي والحكيم، لا يُعدّ مجرد ملتقى لتوديع قائد الأمة الشهيد فحسب، بل هو أيضاً تجديد للعهد مع المثل العليا لأئمة الثورة والإسلام والشهداء، ورمز لولاء الأمة لكرامة هذه الأرض المقدسة واستقلالها ومقاومتها.

كما سيقام العزاء على جثمان شهيد قائد الثورة يوم الثلاثاء 7 يوليو/تموز القادم في مدينة قم المقدسة، ويوم الخميس 9 يوليو/تموز القادم في مدينة مشهد المقدسة، وسيوارى الثرى في مرقد الإمام الرضا (عليه السلام).

وستقام ايضا مراسم وداع وعزاء خاصة لقائد الثورة الشهيد يوم الأربعاء 8 يوليو/تموز في مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة بالعراق.

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