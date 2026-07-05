وزير الخارجية الإيراني يستقبل وفوداً قيادية من فصائل المقاومة

وقدم نائب رئيس الوزراء اليمني التعازي في استشهاد القائد الشهید للثورة الإسلامية إلى قائد الثورة الإسلامیة السيد مجتبى حسيني خامنئي (حفظه الله)، والحكومة والشعب في إيران، كما هنأ الشعب الإيراني بالانتصار الكبير والتاريخي لإيران في الصمود أمام المعتدين الأمريكيين والصهاينة، وكذلك بانتصار إيران في المجال الدبلوماسي.

من جانبه قد أعرب وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء عن تقديره للمواقف الشجاعة والشريفة التي اتخذتها حكومة وشعب اليمن في الإدانة الحاسمة للعدوان العسكري الأمريكي والصهيوني ضد إيران، وعن تضامنهم مع الشعب الإيراني.

كما أكد عراقجي استعداد إيران لاستخدام كافة طاقاتها الدبلوماسية من أجل رفع الحصار وتنفيذ خارطة الطريق للسلام في الیمن بشكل كامل.

کما استقبل عراقجي أمس السبت، طلال ناجي، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، وجميل مزهر، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، برفقة عدد من كبار أعضاء حركة المقاومة الفلسطينية هذه.

وأفادت «إيلنا»، أن الوفد الفلسطيني، الذي یزور حالیا طهران للمشاركة في مراسم وداع القائد الشهید للثورة الإسلامية ، عبر عن خالص تضامن ومواساة الشعب الفلسطيني المقاوم وفصائله المناضلة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية،مقدماً التعازي في استشهاد قائد الثورة الإسلامية ونخبة من المسؤولين والمواطنين الإيرانيين خلال الحرب الأمريكية-الصهيونية المفروضة.

وأشاد أعضاء الوفد بالمواقف التاريخية والشجاعة للقائد الإيراني الشهيد في دعم القضية الفلسطينية، معربين عن ثقتهم بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل مسيرة العزة والاستقلال والتقدم بكل قوة واقتدار، بفضل الانتصارات الباهرة للقوات المسلحة الإيرانية في المجال الدفاعي، ونجاح المفاوضين الإيرانيين في الساحة الدبلوماسية، وفي ظل صمود الشعب الإيراني ومقاومته وتلاحمه.

كما استعرض الوفد تقريراً حول الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية، واستمرار الإبادة الجماعية الاستعمارية في فلسطين المحتلة، مؤكدا على المسؤولية الأخلاقية والدينية والقانونية الملقاة على عاتق جميع الدول، ولا سيما الدول الإسلامية، في دعم الشعب الفلسطيني ومساءلة ومعاقبة المجرمين الصهاينة.

من جانبه، ثمن وزير الخارجية الإيراني حضور قادة فصائل المقاومة الفلسطينية في مراسم تكريم قائد الثورة الإسلامية الشهيد، مؤكداً أن: العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية المجرمة يتوهمان أن بإمكانهما القضاء على هذه الشجرة الطيبة من خلال الاغتيالات الجسدية لقادة المقاومة، ولكن في الواقع، فإن دماء شهداء المقاومة الطاهرة قد أدت إلى هزيمة المجرمين الأمريكيين والكيان الصهيوني.

وشدد عراقجي على أنه: كما أكد قائد الثورة الشهيد مراراً، فإنه في ظل مقاومة وصمود الشعب الفلسطيني ووحدة وتكاتف الفصائل الفلسطينية، فإن تحقيق هدف تحرير فلسطين والقدس الشريف أمر حتمي، ولن تدخر إيران أي جهد في دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرير.

واستقبل وزير الخارجية عراقجي، أمس السبت، وفداً من حزب الله اللبناني برئاسة محمد فنيش، يرافقه عدد من نواب البرلمان اللبناني وكبار مسؤولي حزب الله؛ وقد جاء الوفد إلى طهران ممثلاً عن الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، للمشاركة في مراسم وداع قائد الثورة الإسلامية الشهيد.

ونقل محمد فنيش تحيات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الحارة إلى سماحة قائد الثورة الإسلامیة، ورئيس الجمهورية، والحكومة والشعب في إيران، معرباً عن تعازيه باستشهاد قائد الثورة الإسلامية الشهيد سماحة آية الله السيد علي الحسيني الخامنئي (رض) ، وأفراد عائلته، ونخبة من القادة والمسؤولين والمواطنين الإيرانيين جراء العدوان الأمريكي-الصهيوني الغاشم.

وأشاد ممثل الأمين العام لحزب الله اللبناني بصمود الشعب الإيراني وثباته، وبالدفاع المقتدر للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية عن البلاد، وبحنكة المفاوضين الإيرانيين في الساحة الدبلوماسية، ولا سيما دعمهم لوحدة الأراضي والسيادة الوطنية للبنان.

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