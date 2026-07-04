قاليباف: نثمّن وقوف الشعب الباكستاني إلى جانبنا في الأوقات الصعبة

واستقبل رئيس مجلس الشورى الإسلامي، اليوم السبت، رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني"يوسف رضا جيلاني"، على هامش مراسم وداع القائد الشهيد للثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد "علي خامنئي" (رض).

وخلال اللقاء، أعرب قاليباف عن تقديره لحضور الوفد البرلماني الباكستاني، مثمنا مساندة الشعب الباكستاني خلال “حرب رمضان” (العدوان الصهيو-أمريكي)، وقال: نحن نقدر مواقف الشعب والمسؤولين في باكستان؛ فبالنسبة لنا، الشعب الباكستاني هو السند المتين في أوقات الشدائد، كما هو شريك في أوقات الرخاء.

من جانبه، قدم جيلاني خلال اللقاء تعازيه للشعب والمسؤولین في إيران لاستشهاد قائد الثورة الإسلامية مستحضراً زياراته السابقة إلى طهران قائلا: لقد زرت طهران حين كنت رئيساً للجمعية الوطنية للمشاركة في مراسم تشييع الجثمان الطاهر للإمام الخميني (ره)، ومن ثم توالت زياراتي خلال تولي رئاسة الوزراء ومسؤوليات أخرى.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني: معظم هذه الزيارات تزامنت مع فترة قيادة الشهيد آية الله "خامنئي"، وشهدت بنفسي خلال تلك الحقبة كيف حققت إيران تحولات كبرى وخطوات واثقة ومؤثرة نحو الأمام.

وأشاد جيلاني بإنجازات الجمهورية الإسلامية الإیرانیة في ميادين المواجهة والدبلوماسية، مؤكداً بالقول: أرى مستقبلاً مشرقاً لإيران، وإن تقدم إيران يسهم بلا شك في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي ختام اللقاء، شدد رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني، مؤكداً على وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس الشيوخ الباكستاني.

وأضاف: أؤمن بأن تنمية العلاقات الشعبية على مختلف المستويات، وكذلك التواصل بين مسؤولي البلدين، من شأنهما أن تفتح آفاقا جديدة في مسار العلاقات الثنائية.

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